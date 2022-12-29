Российский военный решил подшутить над сослуживцем и случайно застрелил
Курский гарнизонный военный суд приговорил к полутора годам колонии-поселения российского военнослужащего, случайно убившего сослуживца. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Его признали виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека. Также с него взыскали миллион рублей в пользу отца потерпевшего.
По данным следствия, военный зашел в казарму с автоматом АК-74М и, решив подшутить над своим другом, направил на него оружие. В этот момент он задел спусковой крючок, при этом оружие не было поставлено на предохранитель. Пуля попала в грудь сослуживцу и задела сонную артерию.
Стрелявший и другие военные попытались спасти товарища, однако тот скончался на месте. При этом известно, что конфликтов между сослуживцами не было.
Ранее сообщалось, что в Белгороде военный случайно застрелил сослуживца в церкви и получил два года условно.