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17:37, 29 декабря 2022Силовые структуры

Российский военный решил подшутить над сослуживцем и случайно застрелил

В Курске осудили военного, который решил подшутить над другом и случайно застрелил его

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Курский гарнизонный военный суд приговорил к полутора годам колонии-поселения российского военнослужащего, случайно убившего сослуживца. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его признали виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека. Также с него взыскали миллион рублей в пользу отца потерпевшего.

По данным следствия, военный зашел в казарму с автоматом АК-74М и, решив подшутить над своим другом, направил на него оружие. В этот момент он задел спусковой крючок, при этом оружие не было поставлено на предохранитель. Пуля попала в грудь сослуживцу и задела сонную артерию.

Стрелявший и другие военные попытались спасти товарища, однако тот скончался на месте. При этом известно, что конфликтов между сослуживцами не было.

Ранее сообщалось, что в Белгороде военный случайно застрелил сослуживца в церкви и получил два года условно.

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Елизавета Новикова
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