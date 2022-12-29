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18:08, 29 декабря 2022Россия

Кадыров анонсировал более жестокую операцию «Возмездие» на Украине

Глава Чечни Кадыров анонсировал второй этап операции «Возмездие» на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Специальная отдельная операция «Возмездие», прошедшая в конце октября на Украине, была первым этапом. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии, трансляцию ведет RT.

«Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается», — подчеркнул руководитель региона.

Ранее Кадыров сообщал, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено 657 и ранено 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 40 единиц техники. По его словам, это успехи специальной отдельной операции под названием «Возмездие».

Глава Чечни также сообщил, что в секторе спецназа «Ахмат» — на соледарском направлении — за один день было уничтожено 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники

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Варвара Кошечкина
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