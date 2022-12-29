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02:29, 29 декабря 2022Экономика

Россиянам рассказали об изменениях в размере социальных выплат в 2023 году

Доцент Лебединская заявила, что в 2023 году изменятся выплаты для детей и пенсионеров

Фото: Pixabay

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм» рассказала об изменениях в размере социальных выплат в 2023 году.

По словам аналитика, с 1 января 2023 года размер страховых пенсий 30,3 миллиона неработающих пенсионеров увеличится на 4,8 процента, таким образом, средний размер пенсии составит 21 864 рубля.

Также с начала 2023 года вводится универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет, чей уровень дохода ниже одного прожиточного минимума на члена семьи. Помимо этого выплаты положены беременным, которые встали на учет в женской консультации на ранних сроках.

Помимо этого, с 2023 года смогут получать пособия по больничным, декретным, детские и на погребение исполнители по договорам ГПХ.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей на выплату пенсий и надбавок в 2022 и 2023 годах. Деньги пойдут на выплаты пенсий гражданам в этом и в следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, пояснили власти.

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Марина Совина
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