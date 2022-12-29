Windows 11 адаптируют под складные устройства
Windows 11 добавят улучшения для работы на складных компьютерах. Об этом сообщает издание Windows Central.
Как стало известно главному редактору медиа Заку Боудену, в середине 2023 года Microsoft должна выпустить очередное крупное обновление для Windows. В апдейте Moment 3, в том числе, появятся новые функции для запуска ОС на складных устройствах.
По инофрмации инсайдера, инженеры и дизайнеры корпорации адаптируют интерфейс и программы Windows 11 под использование на складных девайсах. Специалист предположил, что в Microsoft обратили внимание на развивающийся сегмент рынка и попытались сыграть на опрежение.
Боуден отметил, что сейчас на рынке крайне мало устройств с гибридной конструкцией или двумя экранами. Так, в 2019 году Microsoft анонсировала складной компьютер Surface Neo, однако с тех пор не упоминала о девайсе и не выводила его в продажу.
Также специалист рассказал, что в 2023 году инженеры компании окончательно модернизируют интерфейс Windows 11. В материале говорится, что в новой ОС до сих пор присутствуют элементы из ранних версий Windows.
В сентябре журналисты Windows Central протестировали Windows 11 на складных компьютерах и отметили, что ОС не оптимизирована для использования на подобных девайсах. Специалисты подчеркнули, что складные ПК некорректно отображают интерфейс операционной системы.