Windows 11 адаптируют под складные устройства

Windows Central: в 2023 году Microsoft адаптирует Windows 11 под складные ПК

Windows 11 добавят улучшения для работы на складных компьютерах. Об этом сообщает издание Windows Central.

Как стало известно главному редактору медиа Заку Боудену, в середине 2023 года Microsoft должна выпустить очередное крупное обновление для Windows. В апдейте Moment 3, в том числе, появятся новые функции для запуска ОС на складных устройствах.

По инофрмации инсайдера, инженеры и дизайнеры корпорации адаптируют интерфейс и программы Windows 11 под использование на складных девайсах. Специалист предположил, что в Microsoft обратили внимание на развивающийся сегмент рынка и попытались сыграть на опрежение.

Боуден отметил, что сейчас на рынке крайне мало устройств с гибридной конструкцией или двумя экранами. Так, в 2019 году Microsoft анонсировала складной компьютер Surface Neo, однако с тех пор не упоминала о девайсе и не выводила его в продажу.

Также специалист рассказал, что в 2023 году инженеры компании окончательно модернизируют интерфейс Windows 11. В материале говорится, что в новой ОС до сих пор присутствуют элементы из ранних версий Windows.

В сентябре журналисты Windows Central протестировали Windows 11 на складных компьютерах и отметили, что ОС не оптимизирована для использования на подобных девайсах. Специалисты подчеркнули, что складные ПК некорректно отображают интерфейс операционной системы.