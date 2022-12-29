Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:06, 29 декабря 2022Наука и техника

Windows 11 адаптируют под складные устройства

Windows Central: в 2023 году Microsoft адаптирует Windows 11 под складные ПК

Фото: Pontus Wellgraf / Unsplash

Windows 11 добавят улучшения для работы на складных компьютерах. Об этом сообщает издание Windows Central.

Как стало известно главному редактору медиа Заку Боудену, в середине 2023 года Microsoft должна выпустить очередное крупное обновление для Windows. В апдейте Moment 3, в том числе, появятся новые функции для запуска ОС на складных устройствах.

По инофрмации инсайдера, инженеры и дизайнеры корпорации адаптируют интерфейс и программы Windows 11 под использование на складных девайсах. Специалист предположил, что в Microsoft обратили внимание на развивающийся сегмент рынка и попытались сыграть на опрежение.

Боуден отметил, что сейчас на рынке крайне мало устройств с гибридной конструкцией или двумя экранами. Так, в 2019 году Microsoft анонсировала складной компьютер Surface Neo, однако с тех пор не упоминала о девайсе и не выводила его в продажу.

Также специалист рассказал, что в 2023 году инженеры компании окончательно модернизируют интерфейс Windows 11. В материале говорится, что в новой ОС до сих пор присутствуют элементы из ранних версий Windows.

В сентябре журналисты Windows Central протестировали Windows 11 на складных компьютерах и отметили, что ОС не оптимизирована для использования на подобных девайсах. Специалисты подчеркнули, что складные ПК некорректно отображают интерфейс операционной системы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Минск потребовал от Киева провести расследование из-за инцидента с ракетой
Сбер спрогнозировал рекорд по выдаче ипотеки
Киев заявил о стопроцентном совпадении мнений с США по конфликту на Украине
Блогерша раскрыла простой способ уменьшить широкие джинсы в домашних условиях
Российский уголовник учинил в баре расправу над двумя девушками
В Московском зоопарке для Диксона нарядили сосну и подготовили подарок
Родителям назвали правила разговора со столкнувшимся с насилием ребенком
Пассажиров российского самолета эвакуировали из-за загоревшегося пауэрбанка
Банкам из недружественных стран разрешили выводить рубли из России
Вучич отозвал решение привести войска страны в боевую готовность из-за Косово
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.