Windows 11 оказалась не готова для складных компьютеров

Windows Central: Microsoft раскритиковали за Windows 11 для складных ПК

Актуальная операционная система от Microsoft не подходит для использования на складных компьютерах. Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты медиа изучили новые ноутбуки со складным экраном и выяснили, что Windows 11 оказалсь не готова для подобных устройств. Авторы заметили, что представленные в конце лета ASUS ZenBook Fold 17 и Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 некорректно отображают интерфейс операционной системы.

«Создававшие Windows 11 инженеры понятия не имеют, что делать с различными положениями устройства в случае складного ПК», — раскритиковали Microsoft специалисты. По их словам, складные компьютеры могут стать девайсами будущего, но в американский производитель ПО игнорирует их существование. Авторы уточнили, что из-за этих проблем OEM-производителям приходится создавать собственные инструменты и утилиты, которые адаптируют Windows 11 для устройств со складными экранами.

В заключение журналисты привели в качестве примера Google, которая «усердно работает» над оптимизацией и улучшениями Android для складных аппаратов.

В конце августа аналитики TrendForce заявили, что складные устройства получат долю один процент от рынка смартфонов в 2022 году. Согласно прогнозу специалистов, к концу 2024 года доля аппаратов со складным дисплеем составит более 2,5 процента.