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Windows 11 оказалась не готова для складных компьютеров

Windows Central: Microsoft раскритиковали за Windows 11 для складных ПК

Фото: Jeremy Bezanger / Unsplash

Актуальная операционная система от Microsoft не подходит для использования на складных компьютерах. Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты медиа изучили новые ноутбуки со складным экраном и выяснили, что Windows 11 оказалсь не готова для подобных устройств. Авторы заметили, что представленные в конце лета ASUS ZenBook Fold 17 и Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 некорректно отображают интерфейс операционной системы.

«Создававшие Windows 11 инженеры понятия не имеют, что делать с различными положениями устройства в случае складного ПК», — раскритиковали Microsoft специалисты. По их словам, складные компьютеры могут стать девайсами будущего, но в американский производитель ПО игнорирует их существование. Авторы уточнили, что из-за этих проблем OEM-производителям приходится создавать собственные инструменты и утилиты, которые адаптируют Windows 11 для устройств со складными экранами.

В заключение журналисты привели в качестве примера Google, которая «усердно работает» над оптимизацией и улучшениями Android для складных аппаратов.

В конце августа аналитики TrendForce заявили, что складные устройства получат долю один процент от рынка смартфонов в 2022 году. Согласно прогнозу специалистов, к концу 2024 года доля аппаратов со складным дисплеем составит более 2,5 процента.

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Андрей Ставицкий
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