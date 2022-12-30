На Украине назвали число пропавших без вести жителей республики

Омбудсмен по правам военных Украины заявила о попавших без вести 15 тысячах жителей страны

Уполномоченная по правам военных на Украине Алена Вербицкая назвала число жителей республики, которые числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Bloomberg.

По ее словам, в соответствующем списке находится 15 тысяч человек, часть из которых — гражданские. При этом она указала на расхождение между числом подтвержденных военнопленных и пропавших без вести. «Мы не знаем, что с ними произошло», — заявила омбудсмен.

Вербицкая также посетовала на «очень плохое» взаимодействие с представителями России по вопросу военнопленных.

Ранее сообщалось, что хакеры из группировки Anarchist Kombatant, взломавшие служебный архив начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Шаптала, получили доступ к данным о погибших бойцах ВСУ, признанных пропавшими без вести. Отмечается, что таковыми считаются 35 382 украинских военных, чьи тела остались на поле боя.