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10:49, 30 декабря 2022Бывший СССР

На Украине назвали число пропавших без вести жителей республики

Омбудсмен по правам военных Украины заявила о попавших без вести 15 тысячах жителей страны

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Уполномоченная по правам военных на Украине Алена Вербицкая назвала число жителей республики, которые числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Bloomberg.

По ее словам, в соответствующем списке находится 15 тысяч человек, часть из которых — гражданские. При этом она указала на расхождение между числом подтвержденных военнопленных и пропавших без вести. «Мы не знаем, что с ними произошло», — заявила омбудсмен.

Вербицкая также посетовала на «очень плохое» взаимодействие с представителями России по вопросу военнопленных.

Ранее сообщалось, что хакеры из группировки Anarchist Kombatant, взломавшие служебный архив начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Шаптала, получили доступ к данным о погибших бойцах ВСУ, признанных пропавшими без вести. Отмечается, что таковыми считаются 35 382 украинских военных, чьи тела остались на поле боя.

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Алевтина Запольская
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