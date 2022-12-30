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04:39, 30 декабря 2022Наука и техника

Обнаружен механизм бессмертия зародышевых клеток

Nature Aging: белок ANC-1 обеспечивает бессмертие клеток зародышевых линий у нематод

Фото: Unsplash

Специалисты Института молекулярной биологии и биотехнологии при научно-исследовательском центре FORTH в Греции обнаружили молекулярный механизм, который защищает ядро клетки от повреждений и помогает ему правильно работать. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Aging, это обеспечивает бессмертие клеток, связанных с размножением.

Эксперименты, проведенные с нематодой Caenorhabditis elegans, показали, что важным фактором правильной работы клеточного ядра является аутофагия (поглощение и переработка) элементов его структуры, при этом ключевую роль в этом процессе играют белки, заякоренные в мембране ядерной оболочки. Эти белки — ANC-1 у нематод и Nesprin-2 у млекопитающих — препятствуют увеличению размера ядрышек, непосредственно подвергаясь аутофагии.

ANC-1 также обеспечивает бессмертие зародышевой линии, то есть непрерывной линии клеток, воспроизведение которых важно для появления потомства. Нарушение функции ANC-1 вызывает прогрессирующее бесплодие в течение нескольких последующих поколений, а также приводит к появлению опухолеподобных структур.

Сходным образом, генетический нокдаун Nesprin-2 у самок мышей вызывает рак яичников, что указывает на то, что соответствующие молекулярные пути эволюционно законсервированы у неродственных групп животных. Это подтверждается тем, что полиморфизмы человеческого гомолога Nesprin-2 — Syne2 — связаны с бесплодием яичников у женщин.

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Александр Еникеев
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