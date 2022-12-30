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14:13, 30 декабря 2022Наука и техника

Очередной Ту-22М3 передали ВКС России

ОАК: дальняя авиация ВКС России получила очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России получила очередной дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«В конце декабря ПАО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) в рамках выполнения государственного оборонного заказа передало в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на самолете провели необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик. Бомбардировщик-ракетоносец передали после ознакомительного полета.

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Ранее в декабре командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что в 2023 году военные получат первые модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М и стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ.

В ноябре ОАК передала ВКС России очередной Ту-22М3 после ремонта. Самолет успешно выполнил предъявительские и приемо-сдаточные испытания.

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Даниил Иринин
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