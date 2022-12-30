Кот обогнал собак на соревнованиях по плаванию и получил смертельные угрозы

9 Now: коту пришлось отказаться от участия в заплыве для собак из-за угроз

Слишком хорошо умеющему плавать коту в австралийском городе Сидней пришлось отказаться от участия в заплыве для собак из-за смертельных угроз со стороны собаководов. Об этом сообщает 9 Now.

Получивший угрозы владелец кота по кличке Гас Гленн Драйри рассказал, что его маленький питомец тонкинской породы плавает лучше, чем многие собаки. «Я много изучал этот вопрос. Я хотел завести кота, который по поведению будет похож на собаку. Мне хотелось завести питомца, который будет любить воду», — рассказал мужчина.

Гас начал плавать, когда ему было два с половиной месяца. Он плавает вместе с хозяином и катается вместе с ним на сапборде. В 2019 году Драйри решил поучаствовать вместе с Гасом в традиционных соревнованиях по плаванию для собак на острове Шотландия. Уже 50 лет каждое Рождество собаки вместе с владельцами переплывают 550-метровый пролив между островом и районом Черч-Поинт на севере Сиднея. «Ради смеха мы заявили участие Гаса в гонке и пришли первыми в его категории», — сказал Драйри. Он отметил, что Гас плыл в кошачьем темпе, но обошел несколько собак.

«Он победил несколько собак, но, что еще важнее, всем было весело. Это был отличный день», — подчеркнул хозяин кота. Все хозяева собак собрались посмотреть на то, как плывет Гас, но не все были рады участию кота в гонке. «Один из этих узколобых придурков заявил, что застрелит кота и побьет меня, если еще раз увидит его на соревнованиях. Еще одна женщина сделала жест поперек горла и указала на кота», — отметил Драйри. Австралиец подчеркнул, что работает в политической сфере, поэтому часто сталкивается с неадекватным поведением, но угрозы коту — это слишком даже для него.

Другие местные жители, Луиза и Винни, считают, что Драйри и Гас «нарываются». «Драйри даже не местный житель. Он не живет здесь. Я не понимаю этого. Очевидно, он просто хотел славы», — заявили они. Когда их спросили, могут ли местные жители причинить вред Гасу, Луиза заявила, что вряд ли кто-то будет убивать чьего-то кота. «Местные любят животных. Они, возможно, хотели бы придушить Драйри, но не кота», — пояснила она.

Винни отметил, что гонка затевалась как развлечение для жителей острова. «А потом появляются идиоты, которые приносят котов. Это как принести нож на перестрелку. Это так не работает. Это просто глупо: это же соревнования для собак», — отметил Винни.

В этом году Драйри решил снять Гаса с участия в гонках. «Если бы речь шла обо мне, я бы пошел. Но речь идет в первую очередь о его безопасности», — заявил он. В то же время он не исключил возможности возвращения. «Я думаю, что если бы Гас умел говорить, он бы призвал сменить название заплыва с "Заплыва для собак" на "Заплыв для питомцев"», — подчеркнул владелец животного.

Ранее сообщалось, что в Турции кот напал на стаю из шести собак, чтобы защитить свою территорию. Все шесть псов не рискнули связываться с грозным котом и убежали.