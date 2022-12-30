Турист описал поездку в лондонском поезде фразой «обращались как со скотом»

Турист заявил, что его свекрови пришлось ехать в Эдинбург на полу поезда четыре часа

Бразильский турист вместе с семьей отправился из Лондона в Эдинбург, чтобы навестить родственников и посмотреть достопримечательности. Четырехчасовую поездку на поезде он описал фразой «обращались как со скотом», сообщает Daily Mail.

43-летний Александр Виана (Alexandre Viana) раскритиковал работу железнодорожной компании LNER за обращение с пассажирами. В связи с забастовками сотрудников компании число поездов сократилось, из-за чего оставшиеся без рейса пассажиры были вынуждены сесть на другой поезд. В забитых вагонах невозможно было протолкнуться, заявил Виана, а его 71-летней свекрови пришлось ехать четыре часа на полу.

«Всю дорогу нам приходилось сидеть на полу между вагонами, несмотря на то, что места мы зарезервировали заранее. В коридорах были и другие пассажиры. Моя свекровь всю дорогу сидела на полу на сумке. В туалет невозможно было сходить, потому что коридоры были заполнены», — пожаловался мужчина.

Он также рассказал, что никто из сотрудников не вышел, чтобы поинтересоваться, все ли в порядке у пассажиров и не стало ли кому-нибудь плохо. По словам Вианы, они взяли с собой воду в бутылках, иначе ситуация могла обернуться гораздо хуже. По прибытии в Эдинбург, семейство долго приходило в себя, чтобы найти силы спасти свой отпуск.

Ранее российский тревел-блогер поехал в Крым на поезде и рассказал о своем бесправном положении на верхней полке плацкартного вагона. Путешественник пожаловался на стандарты размещения спальных мест в вагонах. По его мнению, верхнюю полку в плацкарте можно назвать только «тюрьмой».