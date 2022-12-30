Пожар на нефтяном танкере в пригороде Петербурга попал на видео

На нефтяном танкере «Арктика» в Кронштадте загорелись каюты на площади 10 кв. метров

На нефтяном танкере «Арктика» в Кронштадте загорелись две каюты на площади 10 квадратных метров. Пожар в пригороде Санкт-Петербурга попал на видео, соответствующие кадры опубликовал телеканал 78.RU.

На видео клубы серого дыма распространяются на палубе судна. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.

Позже выяснилось, что загоревшийся нефтяной танкер был пришвартован в Кронштадте для проведения ремонтных работ. По данным Telegram-канала «112», пожару на судне присвоили второй уровень сложности.

О происшествии на судне в Кронштадте стало известно в пятницу, 30 декабря. Отмечалось, что нефтяной танкер находился на ремонте на Кронштадтском морском заводе.

На предприятии уточнили, что возгорание произошло не на самой территории завода.