Пожар на нефтяном танкере в пригороде Петербурга попал на видео
На нефтяном танкере «Арктика» в Кронштадте загорелись две каюты на площади 10 квадратных метров. Пожар в пригороде Санкт-Петербурга попал на видео, соответствующие кадры опубликовал телеканал 78.RU.
На видео клубы серого дыма распространяются на палубе судна. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.
Позже выяснилось, что загоревшийся нефтяной танкер был пришвартован в Кронштадте для проведения ремонтных работ. По данным Telegram-канала «112», пожару на судне присвоили второй уровень сложности.
О происшествии на судне в Кронштадте стало известно в пятницу, 30 декабря. Отмечалось, что нефтяной танкер находился на ремонте на Кронштадтском морском заводе.
На предприятии уточнили, что возгорание произошло не на самой территории завода.