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15:09, 30 декабря 2022Россия

В пригороде Санкт-Петербурга загорелось судно

«Mash на Мойке»: в Кронштадте загорелось судно

Фото: 78.ru

В пригороде Санкт-ПетербургаКронштадте — на территории 57-го причала загорелось судно. Об этом в пятницу, 30 декабря, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным Морского завода, загорелась баржа. РЕН ТВ, в свою очередь, сообщает, что горит нефтяной танкер «Арктика».

Пожару присвоили второй ранг сложности. Горят две каюты по 10 квадратных метров. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

В начале декабря пришвартованное судно загорелось на юге Москвы. ЧП произошло в районе улицы Борисовские Пруды. Сообщалось об одном пострадавшем.

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Евгения Куликова
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