В пригороде Санкт-Петербурга загорелось судно

«Mash на Мойке»: в Кронштадте загорелось судно

В пригороде Санкт-Петербурга — Кронштадте — на территории 57-го причала загорелось судно. Об этом в пятницу, 30 декабря, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным Морского завода, загорелась баржа. РЕН ТВ, в свою очередь, сообщает, что горит нефтяной танкер «Арктика».

Пожару присвоили второй ранг сложности. Горят две каюты по 10 квадратных метров. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

В начале декабря пришвартованное судно загорелось на юге Москвы. ЧП произошло в районе улицы Борисовские Пруды. Сообщалось об одном пострадавшем.