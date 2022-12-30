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18:14, 30 декабря 2022Россия

Два человека погибли в ДТП с участием Lexus в Подмосковье

На трассе Храброво — Парашино в Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием Lexus

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

На трассе Храброво — Парашино в Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием Lexus. Об этом сообщает в пятницу, 30 декабря, РЕН ТВ.

По предварительным данным, на трассе под Москвой столкнулись три автомобиля: «УАЗ», Suzuki Vitara и Lexus. Погибшими оказались мужчина и женщина.

Кроме того, в результате ДТП пострадала еще одна девушка. Она была госпитализирована с переломом ноги.

Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать другие обстоятельства происшествия.

Ранее восемь машин столкнулись в ДТП на трассе М-7 «Волга» в Московской области. В результате пострадал один человек, также как минимум два автомобиля получили серьезные повреждения.

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Анна Щербакова
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