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20:26, 30 декабря 2022Бывший СССР

В Эстонии признали недостаточное действие антироссийских санкций

Советник Минобороны Эстонии Шведе признал, что санкции не ослабили Россию

Фото: Kaitseministeerium

Санкции недостаточно бьют по России, признал советник Министерства обороны Эстонии контр-адмирал Игорь Шведе. Его слова приводит ERR.

«До сих пор санкции не оказали влияния на политические решения российского руководства. (...) Режим не показывает никаких признаков ослабления», — сказал он.

По его словам, Москва до сих пор придерживается своих стратегических целей и хочет изменить миропорядок, а также восстановить свои сферы влияния. Шведе также добавил, что западные страны устали от военных действий на Украине.

Кроме того, сотрудник ведомства коснулся темы военных поставок. Он допустил, что Иран может направить России ракеты.

Ранее европейцам предрекли ужасные последствия антироссийской политики. Член Европарламента от Ирландии Мик Уоллес уточнил, что такая политика обречет 21,9 процента жителей Европы на жизнь за чертой бедности.

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Алевтина Запольская
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