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11:09, 30 декабря 2022Ценности

Александр Васильев дал совет по похудению ради фигуры как у Полины Гагариной

Стилист Александр Васильев посоветовал отказаться от лифта

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев дал совет по похудению ради фигуры поп-исполнительницы Полины Гагариной. Размышлениями на данную тему он поделился с изданием «7 Дней».

Специалист оценил наряд, в котором певица приняла участие в съемках «Новогоднего голубого огонька». Так, на мероприятие знаменитость пришла в платье длины мини, украшенном пайетками и V-образным декольте. «Ее ноги, безусловно, позволяют ей носить такую длину. Это платье с блестками точно не для жизни, но в нем можно отправиться на дискотеку или выйти на сцену артистке, которая уверена в своей фигуре», — высказался эксперт.

В связи с этим Васильев дал рекомендации по избавлению от лишнего веса. По его словам, в первую очередь необходимо отказаться от лифта. «Поднимайтесь и спускайтесь по ступенькам пешком, сразу потеряете лишние килограммы, а ноги станут стройнее», — предложил собеседник издания.

В августе Васильев назвал россиянкам способы выглядеть стройнее. По мнению стилиста, скрыть лишние килограммы можно с помощью узких юбок с баской. Кроме того, улучшить силуэт помогут вертикальные линии в одежде.

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Мария Винар
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Александр Васильев дал совет по похудению ради фигуры как у Полины Гагариной
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