Описано будущее цен на газ в Европе

Аналитик ФНЭБ Юшков: цены на газ в Европе будут зависеть от погодных условий

Ценообразование в сфере газа будет зависеть от погоды Европе, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, падение цены на газ до показателя ниже 850 долларов за тысячу кубометров связано с метеорологическими условиями, которые не предполагают активного использования энергоресурсов.

По его словам, падение цены на газ до показателя ниже 850 долларов за тысячу кубометров связано с погодными условиями, которые в текущий момент не предполагают активного использования энергоресурсов.

«Действительно очень тепло, в промышленном секторе объем потребления снизился на 15-20%, в течение этого года европейцы сократили расходы промышленности на 50 миллиардов кубометров. Получается, что газа надо меньше, вдобавок теплая погода. Помимо того, что погода теплая, она еще и ветреная. А у них четкая корреляция: как только ветер, сразу в электроэнергетике происходит снижение текущих объемов потребления газа, спрос на него падает», — сказал эксперт.

Европейцы начинают все больше зависеть от погоды Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Юшков подчеркнул, что сейчас прогнозировать дальнейшее развитие событий могут только синоптики. В целом возможны два варианта развития событий, считает он.

«Мы можем предположить только два сценария. Если будут морозы, и европейцы будут активно расходовать газ из хранилищ, то мы увидим рост цен. И второй сценарий: если будет теплая погода, то такой ситуации на протяжении всего следующего года не будет, так как останутся запасы», — добавил специалист.

Самое страшное, что может случиться — это морозная и безветренная погода, это будет комбо неудач для Европы Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Ранее биржевая стоимость газа в Европе упала ниже уровня, на котором находилась в конце февраля 2022 года, еще до начала специальной военной операции на территории Украины и других важных геополитических факторов. В связи с аномально теплой погодой цена топлива впервые с 21 февраля опустилась ниже отметки 850 долларов за тысячу кубометров.