Звезда «Мальчишника в Вегасе» рассказал о тревожности после успеха фильма

Актер Эд Хелмс признался, что страдал от тревожности после выхода «Мальчишника в Вегасе»

Американский актер Эд Хелмс рассказал, что страдал от повышенной тревожности после выхода фильма «Мальчишник в Вегасе» (2009) режиссера Тодда Филлипса, в котором он исполнил одну из главных ролей. Его слова передает Independent.

Хелмс признался, что после успеха комедии к нему стало поступать много предложений о съемках. «На меня обрушился вихрь славы. Это очень давило на меня, — поделился звезда франшизы. — Я получал сценарии разных проектов и думал: "Что мне делать?" Я паниковал из-за всех этих вещей. [Меня спрашивали]: "Какую карьеру ты хочешь?" Я чувствовал сильную тревогу и что-то вроде смятения в плане самоопределения».

Хелмс отметил, что его коллеги по фильму Брэдли Купер и Зак Галифианакис помогли ему справиться с состоянием тревоги, поскольку они проходили через это. «Если бы не эти ребята, я не думаю, что смог бы остаться в здравом уме», — резюмировал артист.

«Мальчишник в Вегасе» вышел в 2009 году и заработал свыше 469 миллионов долларов в прокате при бюджете в 35 миллионов. Хелмс сыграл во франшизе стоматолога Стюарта Прайса. Вместе с ним в картине снялись Брэдли Купер, Зак Галифианакис и Джастин Барта. Следующие части картины вышли в 2011 и 2013 году соответственно.

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