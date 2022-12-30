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23:12, 30 декабря 2022Россия

Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации инвалидов

Путин поручил до 15 ноября 2023 года создать в ДНР центр реабилитации инвалидов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября 2023 года создать в Донецкой народной республике (ДНР) центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.

Поручение дано по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, прошедшей в декабре.

Ранее Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об индексации страховых пенсий работающим соотечественникам с инвалидностью.

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Марина Совина
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