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17:18, 30 декабря 2022Экономика

Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим инвалидам

Правительство рассмотрит вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об индексации страховых пенсий работающим соотечественникам с инвалидностью. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля после состоявшейся 2 декабря встречи с инвалидами и представителями общественных организаций.

«Рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам», — отмечается в адресованном правительству РФ пункте документа.

В тексте указывается, что кабмин обязан подготовить и представить доклад до 15 апреля 2023 года.

Ранее стало известно, что россиян обяжут заплатить новый налог по итогам 2023 года.

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Варвара Кошечкина
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