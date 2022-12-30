Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим инвалидам
Правительство рассмотрит вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об индексации страховых пенсий работающим соотечественникам с инвалидностью. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля после состоявшейся 2 декабря встречи с инвалидами и представителями общественных организаций.
«Рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам», — отмечается в адресованном правительству РФ пункте документа.
В тексте указывается, что кабмин обязан подготовить и представить доклад до 15 апреля 2023 года.
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