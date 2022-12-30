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12:08, 30 декабря 2022Ценности

Известная актриса показала последствия неизлечимой болезни

Актриса Джамила Джамил показала растянутую из-за синдрома Элерса-Данлоса кожу на щеках

Кадр: @jameelajamil

Известная британская актриса и телеведущая Джамила Джамил показала последствия своей неизлечимой болезни, связанной с нарушением структуры кожи. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 530 тысяч подписчиков.

Так, на размещенных кадрах знаменитость растянула руками щеки в разные стороны и продемонстрировала деформировавшуюся кожу. В ролике видно, что лицо Джамил приобрело неестественную форму, а щеки стали чересчур большими. «Господи, это не приложение и не фильтр, а мое лицо. Посмотрите, какая у меня кожа», — поделилась актриса.

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По словам звезды, в девять лет у нее диагностировали синдромом Элерса-Данлоса (наследственное нарушение развития коллагеновых структур — прим. «Ленты.ру»). Как утверждает Джамил, из-за редкого заболевания она страдает хрупкостью суставов и тканей. «Мне повезло, что меня обследовали так рано, и я смогла избежать многих страшных последствий», — заключила она.

Известно, что впервые актриса обнародовала свой диагноз в 2019 году, когда международная организация, занимающаяся поддержкой пациентов с аналогичным синдромом, наградила ее званием «Защитник пациентов года». Тогда Джамил призналась, что боялась дискриминации в обществе, из-за чего скрывала свою болезнь.

В октябре звезда шоу «В лучшем мире» Джамила Джамил высказалась против нового закона штата Техас, запрещающего аборты после шести недель беременности. Артистка назвала закон ненавистью к женской свободе и прогрессу.

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Екатерина Ештокина
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