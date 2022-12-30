Россиянин трижды «продал» квартиру и попал под суд

МК: житель Рязани обманул троих покупателей квартиры и попал под суд

Житель Рязани трижды пытался продать квартиру, обманывая покупателей. Мужчина брал у людей аванс по сделке и переставал выходить на связь — за это он попал под суд, сообщает MK.RU со ссылкой на областную прокуратуру.

Отмечается, что квартира на проезде Речников досталась обвиняемому в наследство от отца. Когда у 47-летнего россиянина возникли финансовые трудности, он решил подзаработать на недвижимости, выставив ее на продажу.

Далее мужчина договаривался с потенциальными покупателями о сделке, брал у них задаток в размере 50 тысяч рублей, а после переставал выходить на связь. Жертвами мошенничества оказались три человека. Как сообщают в прокуратуре, уголовное дело в отношении злоумышленника передано для рассмотрения в суд.

Ранее похожей схемой воспользовалась жительница крымского Севастополя. Женщина продала земельный участок двум разным людям. Впервые мошенница продала объект в 2010 году, но покупатель не зарегистрировал на него право собственности должным образом.

Позже, зимой 2011 года, к женщине обратился знакомый, который захотел приобрести тот же земельный участок, — с ним также заключили сделку. В результате в отношении жительницы Севастополя возбудили уголовное дело о мошенничестве. Общая сумма ущерба, по данным регионального Следственного комитета, достигла шести миллионов рублей.