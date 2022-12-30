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18:18, 30 декабря 2022Культура

Умер актер фильма «Форрест Гамп» Боб Пенни

Актер фильма «Форрест Гамп» Боб Пенни умер в возрасте 87 лет

Кадр: фильм «Светлячок»

Ушел из жизни американский актер Боб Пенни. Об этом сообщает USA Today.

Артист умер 25 декабря в возрасте 87 лет, о его смерти стало известно только сегодня. Уточняется, что Пенни скончался у себя дома в Хантсвилле, штат Алабама. Причина его смерти не раскрывается.

Пенни родился в 1935 году в Аннистоне, работал в качестве профессора английского языка, писал стихи. В кино он попал, уже будучи на пенсии. Пенни исполнял эпизодические роли в фильмах. За свою актерскую карьеру артист успел сняться более чем в 30 фильмах и сериалах, среди которых — «Форрест Гамп», «Стильная штучка», «Миссисипи в огне», «Мой кузен Винни», «Легенда Багера Ванса», «Коварные горничные», «До смерти красива» и другие проекты.

Ранее сообщалось о смерти режиссера «Ада каннибалов» Руджеро Деодато.

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Дениза Мацаева
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