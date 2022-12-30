Власти США в начале 2000-х сравнили Путина с Петром I

Советник вице-президента США Фуэрт в начале 2000-х годов сравнивал Путина с Петром I

В разговорах между послом Великобритании Кристофером Мейером и советником администрации вице-президента США Леоном Фуэртом западные власти в начале 2000-х годов сравнивали президента России Владимира Путина с императором Петром I с точки зрения государственного реформирования. Об этом говорится в рассекреченных британских архивах.

«Мы обсуждали Путина. [Фуэрт] согласился с тем, что ярлыки реформаторов изжили себя при анализе российских политиков. Он посчитал, что главной целью Путина будет возрождение [прежней] российской мощи. Мы искали подходящую историческую модель и решили, что Петр Великий является лучшим соответствием», — сказано в письме посла к бывшему премьер-министру Британии Тони Блэру.

Также посол отметил жесткую позицию Москвы касательно расширения НАТО на восток и перезаключения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-2).

Ранее из рассекреченных архивных документов стало известно, что в период премьерства Тони Блэра и хороших отношений между Москвой и Лондоном Путин предлагал построить газопровод в Британию через Балтику.