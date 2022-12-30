Пара нашла пропавшее 21 год назад помолвочное кольцо в унитазе

New York Post: пропавшее 21 год назад помолвочное кольцо нашлось в унитазе

Пара из американского города Лейкленд, штат Флорида, нашла помолвочное кольцо, которое пропало 21 год назад и все это время пролежало в унитазе. Об этом сообщает New York Post.

Ник Дэй подарил на Рождество будущей жене Шайне кольцо с бриллиантами и сделал ей предложение выйти за него замуж. Вскоре украшение пропало: пара даже не успела пожениться. Со дня исчезновения украшения Шайна подозревала, что оно могло упасть в унитаз.

Пара обыскала весь дом, включая септик. Они промыли весь бак септика через сито в отчаянной, но бесплодной попытке найти кольцо. Украшение пропало на два десятилетия и, возможно, не нашлось бы, если бы мать Ника Рене не решила заменить унитаз. Кольцо обнаружилось во время ремонтных работ.

Родители Ника завернули найденное кольцо в подарочную упаковку и подарили паре на Рождество. «Мы оба сразу поняли, что это», — заявил Дэй. Шайна расплакалась, увидев шокирующую находку. «Я плакала как ненормальная. Я сидела и говорила: "О боже, это же мое кольцо. Это мое кольцо", — и размазывала тушь по всему лицу», — рассказала женщина.

Супруги рассказали, что пока не решили, оставить кольцо или использовать бриллианты для создания нового украшения.

Ранее сообщалось, что губернатору штата Миссисипи Филу Брайанту вернули золотое обручальное кольцо, потерянное 29 лет назад. Его нашел один из жителей штата в выброшенном диване.