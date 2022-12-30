Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:03, 30 декабря 2022Из жизни

Пара нашла пропавшее 21 год назад помолвочное кольцо в унитазе

New York Post: пропавшее 21 год назад помолвочное кольцо нашлось в унитазе

Фото: Sabrianna / Unsplash

Пара из американского города Лейкленд, штат Флорида, нашла помолвочное кольцо, которое пропало 21 год назад и все это время пролежало в унитазе. Об этом сообщает New York Post.

Ник Дэй подарил на Рождество будущей жене Шайне кольцо с бриллиантами и сделал ей предложение выйти за него замуж. Вскоре украшение пропало: пара даже не успела пожениться. Со дня исчезновения украшения Шайна подозревала, что оно могло упасть в унитаз.

Пара обыскала весь дом, включая септик. Они промыли весь бак септика через сито в отчаянной, но бесплодной попытке найти кольцо. Украшение пропало на два десятилетия и, возможно, не нашлось бы, если бы мать Ника Рене не решила заменить унитаз. Кольцо обнаружилось во время ремонтных работ.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019

Родители Ника завернули найденное кольцо в подарочную упаковку и подарили паре на Рождество. «Мы оба сразу поняли, что это», — заявил Дэй. Шайна расплакалась, увидев шокирующую находку. «Я плакала как ненормальная. Я сидела и говорила: "О боже, это же мое кольцо. Это мое кольцо", — и размазывала тушь по всему лицу», — рассказала женщина.

Супруги рассказали, что пока не решили, оставить кольцо или использовать бриллианты для создания нового украшения.

Ранее сообщалось, что губернатору штата Миссисипи Филу Брайанту вернули золотое обручальное кольцо, потерянное 29 лет назад. Его нашел один из жителей штата в выброшенном диване.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Кулеба заявил о берущей Украину в заложники Венгрии
Шеф-повар Ивлев рассказал о подготовке к новогоднему застолью
В Эстонии отказались бороться с русской культурой
Находившийся в депрессии турист остался без денег на Пхукете и покончил с собой
Стало известно об обстреле российского села ВСУ и прячущихся в подвалах людях
Пара нашла пропавшее 21 год назад помолвочное кольцо в унитазе
Россиянам дали советы по уходу за чувствительной кожей зимой
Ревнивый россиянин избил любовницу за переписку в телефоне в его присутствии
Помощник Рейгана раскрыл ложь НАТО Украине
В турецком ресторане прогремел взрыв
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.