Перспективы сотрудничества России и Китая оценили

Китаист Маслов: отношение Запада повлияло на планы КНР о глобальном партнерстве с Россией

Китай намерен усиливать глобальное партнерство с Россией из-за ухудшившихся отношений с Западом, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, какие направления сотрудничества Пекин будет стараться развивать в первую очередь и оценил перспективы такого взаимодействия.

«Китай прекрасно понимает, что в нынешней ситуации двустороннее или многостороннее сотрудничество не даст такого эффекта для обеспечения российских и китайских интересов, как это предполагалось ранее. Мир даже по отношению к Китаю, не говоря уже о России, стал более недружелюбным», — объяснил желание КНР политолог.

Постепенно Россия и Китай собирают вокруг себя макроэкономический пул стран, которые неудовлетворены нынешней системой и выступают за глобальное партнерство Алексей Маслов директор Института стран Азии и Африки МГУ

Столпами реализации глобального сотрудничества Москвы и Пекина с другими незападными странами могут стать Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Китаю сейчас важно глобальное партнерство как минимум в трех областях, считает Алексей Маслов.

«Во-первых, это продвижение новой банковской финансовой системы перечисления денег, потому что здесь двусторонним сотрудничеством не обойдешься. Не факт, что это будет именно юань, но это требует глобальной инициативы. Второй момент касается военной безопасности, кибербезопасности, гуманитарной и продовольственной безопасности. Здесь Китай вместе с Россией готов выступать с новыми инициативами. Третий момент — это свобода торговли, открытые границы, отсутствие барьерных тарифов, изоляции и так далее», — заключил он.

30 декабря состоялись переговоры по видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер заявил, что Пекин в условиях непростой международной обстановки готов наращивать стратегическое взаимодействие с Москвой, передает РИА Новости. По его словам, глобальное партнерство пойдет на благо народов двух стран и мировой стабильности.

В свою очередь Владимир Путин назвал отношения двух стран образцом сотрудничества двух крупных держав.