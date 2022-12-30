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12:58, 30 декабря 2022Россия

В сети обратили внимание на две детали в ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина

Журналисты заметили, что Си Цзиньпин заварил чай, а Путин снял часы в ходе переговоров

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Журналисты обратили внимание на две детали в ходе переговоров по видеосвязи президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Соответствующий пост опубликовали корреспонденты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Авторы поста заметили, что китайский лидер заварил перед беседой чай — рядом с ним стояла чашка, а его российский коллега снял наручные часы и положил их рядом с микрофоном.

Переговоры глав государств по видеосвязи состоялись 30 декабря. Открытая часть беседы продолжалась десять минут.

Путин поздравил Си с Новым годом, пригласил его в Москву и заявил, что ожидает личный визит весной 2023-го. По мнению российского лидера, визит руководителя КНР «продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей» и станет главным событием года между Россией и Китаем.

Си заявил, что Пекин на фоне сложной международной обстановки готов наращивать политическое взаимодействие с Москвой и быть ее глобальным партнером.

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Варвара Кошечкина
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