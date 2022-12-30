Названа главная предпосылка к появлению СССР

Историк Герасимов связал появление СССР с приходом в Россию западной идеологии

Главной предпосылкой к основанию Союза Советских Социалистических Республик (СССР) стал мощный сдвиг в общественном сознании, который начал формироваться после зарождения в России западных либеральных и социалистических идей, считает историк, публицист, доктор исторических наук Григорий Герасимов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Историк отметил, что есть множество подходов к пониманию того, почему образовался СССР. Однако он подчеркнул, что событие такого масштаба «сформировалось в недрах целой предшествующей эпохи».

«Распад царской России до недавнего времени в основном объясняли экономикой, что у нас якобы чего-то не хватало. Однако 1913 год был верхом достижений Российской империи. И вот Россия на пике своего развития вдруг неожиданно рушится. Русские солдаты почему-то не захотели воевать, и петроградский гарнизон вышел на улицы и смел тысячелетнее царское правительство и самодержавие. Прежде всего нужно сказать о том, что распалась Российская империя. Эти два события — создание СССР и распад Российской империи — между собой связаны и взаимно обусловлены. В СССР жили люди из Российской империи — это те же люди, которые ее развалили и создали Советский союз», — заявил специалист.

Понимание того, что произошло, лежит в сознании людей, которые сначала развалили одну страну, а затем создали другую

Григорий Герасимов историк

По словам Герасимова, критически важно понимать, что до появления СССР все стороны жизни людей на территории России определяло господствующее православное мировоззрение.

«Согласно православному мировоззрению, во главе стоял помазанник Божий — царь. Царь должен был сохранять веру православную и Отечество. Так и было, но, когда Петр I открыл окно в Европу, оттуда хлынули идеи, которые были "безбожными", секулярными. И таким образом в высших слоях общества на царя стали смотреть не как на помазанника Божьего, а как на обычного европейского монарха», — объяснил историк.

К началу XX века секуляризация сознания охватила все образованное общество. Многие перестали верить в православные ценности и стали верить в западные идеи: либеральную, которая господствовала наверху, и социалистическую, которая господствовала внизу Григорий Герасимов историк

Именно поэтому, как объяснил специалист, у солдат получилось взять власть: элиты тех лет придерживались идей одного порядка.

«Когда в 1917 году солдаты пришли к Государственной Думе и сказали брать власть, это было совершенно не случайно, потому что 200 лет либеральная оппозиция подтачивала устои царской власти, власть взяло Временное правительство, которое было полностью либеральным», — заключил Герасимов.

30 декабря исполняется 100 лет со дня основания СССР. В этот день 100 лет назад, в 1922 году, на I Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской Советских Социалистических Республик, а также Закавказской федерации были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор.