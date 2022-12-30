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16:01, 30 декабря 2022Ценности

Стала известна судьба модного дома покойной Вивьен Вествуд

Daily Mail: Вивьен Вествуд перед смертью назначила главой своего бренда Джеффа Бэнкса

Фото: John Phillips / Getty Images

Журналистам Daily Mail стала известна судьба модного дома Vivienne Weswood, которым владела покойная дизайнер Вивьен Вествуд. Подробности опубликованы на сайте таблоида.

По информации издания, в начале декабря модельер назначила приятеля и дизайнера Джеффа Бэнкса главой своего бренда одежды и аксессуаров, который оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов (4,3 миллиарда рублей). В то же время муж Вествуд Андреас Кронталер стал собственником коммерческой собственности жены стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов (около 1,5 миллиарда рублей).

Известно, что двое сыновей знаменитости Джо Корр и Бен Вествуд никак не участвовали в бизнесе матери, однако могут унаследовать часть ее состояния, равное 150 миллионам фунтов стерлингов (12,9 миллиарда рублей). На данный момент детали завещания предпринимательницы не раскрываются.

Вивьен Вествуд умерла 30 декабря в Лондоне. Отмечается, что она мирно скончалась в окружении своей семьи в лондонском районе Клэпхем.

Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Отличительные черты ее одежды — асимметрия и модификация исторических костюмов. В середине 1970-х модельер разрабатывала одежду для группы Sex Pistols и создавала для музыкантов сценические костюмы. С 1981 года она представляла свои коллекции на неделях моды в Лондоне, а с 1983-го — в Париже.

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Майя Пономаренко
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