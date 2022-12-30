Стала известна судьба модного дома покойной Вивьен Вествуд

Daily Mail: Вивьен Вествуд перед смертью назначила главой своего бренда Джеффа Бэнкса

Журналистам Daily Mail стала известна судьба модного дома Vivienne Weswood, которым владела покойная дизайнер Вивьен Вествуд. Подробности опубликованы на сайте таблоида.

По информации издания, в начале декабря модельер назначила приятеля и дизайнера Джеффа Бэнкса главой своего бренда одежды и аксессуаров, который оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов (4,3 миллиарда рублей). В то же время муж Вествуд Андреас Кронталер стал собственником коммерческой собственности жены стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов (около 1,5 миллиарда рублей).

Известно, что двое сыновей знаменитости Джо Корр и Бен Вествуд никак не участвовали в бизнесе матери, однако могут унаследовать часть ее состояния, равное 150 миллионам фунтов стерлингов (12,9 миллиарда рублей). На данный момент детали завещания предпринимательницы не раскрываются.

Вивьен Вествуд умерла 30 декабря в Лондоне. Отмечается, что она мирно скончалась в окружении своей семьи в лондонском районе Клэпхем.

Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Отличительные черты ее одежды — асимметрия и модификация исторических костюмов. В середине 1970-х модельер разрабатывала одежду для группы Sex Pistols и создавала для музыкантов сценические костюмы. С 1981 года она представляла свои коллекции на неделях моды в Лондоне, а с 1983-го — в Париже.