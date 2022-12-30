Росстат повысил оценку роста российского ВВП

Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2021 году с 4,7% до 5,6%

Росстат повысил оценку роста внутреннего валового продукта (ВВП) России в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные статистической службы, опубликованные на сайте ведомства.

В Росстате отметили, что уточнение оценки основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных годовой бюджетной отчетности Федерального казначейства.

Согласно уточненным данным, ВВП вырос с 4,7 процента до 5,6 процента.

По данным статслужбы, ВВП за 2021 год составил 135 триллионов 295 миллиардов рублей, индекс физического объема относительно 2020 года — 105,6 процента, индекс-дефлятор — 119 процентов. В 2020-м годовой ВВП составил 107 триллионов 658,2 миллиарда рублей, индекс физического объема относительно 2019 года — 97,3 процента, индекс-дефлятор — 100,9 процента.

Первая оценка динамики ВВП за 2022 год будет опубликована Росстатом в середине февраля 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2022 года ВВП России упадет на 2,5 процента. При этом он подчеркнул, что никаких настораживающих элементов в экономике нет. В свою очередь, в Центробанке пока не видят возможностей для роста российской экономики в наступающем году.