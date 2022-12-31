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21:36, 31 декабря 2022Россия

Патриарх Кирилл призвал молиться о наступлении мира

Патриарх Кирилл призвал молиться о наступлении мира в 2023 году
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за примирение народов в 2023 году, пишет «Интерфакс».

Православные вместе с патриархом вечером в субботу, 31 декабря, в храме Христа Спасителя помолились о наступлении мира. «Будем молиться о том, чтобы в грядущем году пришел мир, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы восстановились добрые отношения между странами и народами», — обратился к верующим предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Он пожелал, чтобы Бог «укрепил и умудрил» президента России Владимира Путина и даровал бы Русской церкви силы «стоять на духовной страже, вести народ к спасению как в веке будущем, так и в нынешнем веке».

Ранее патриарх Кирилл попросил законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для духовенства.

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Марина Совина
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