Патриарх Кирилл призвал молиться о наступлении мира в 2023 году

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за примирение народов в 2023 году, пишет «Интерфакс».

Православные вместе с патриархом вечером в субботу, 31 декабря, в храме Христа Спасителя помолились о наступлении мира. «Будем молиться о том, чтобы в грядущем году пришел мир, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы восстановились добрые отношения между странами и народами», — обратился к верующим предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Он пожелал, чтобы Бог «укрепил и умудрил» президента России Владимира Путина и даровал бы Русской церкви силы «стоять на духовной страже, вести народ к спасению как в веке будущем, так и в нынешнем веке».

Ранее патриарх Кирилл попросил законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для духовенства.