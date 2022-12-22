Патриарх Кирилл попросил отсрочку от мобилизации для священнослужителей

Патриарх Кирилл попросил законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для духовенства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священнослужителей, его заявление опубликовано на сайте Русской православной церкви.

«К сожалению, в законодательстве отсрочка от мобилизации для представителей духовенства на сегодняшний день не предусмотрена. При этом святые каноны Церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу», — указал патриарх.

По его словам, в ходе частичной мобилизации РПЦ удалось договориться с Минобороны, священнослужителям была предоставлена отсрочка на время пребывания в сане, однако на законодательном уровне это не было закреплено.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия для многих в мире является бельмом на глазу и ее пытаются стереть с лица земли, потому что она предлагает альтернативный взгляд на мир, на Бога и человека.

