Минобороны России: сержант Базаржапов прикрыл отход группы и уничтожил два расчета ВСУ

Группа российских военнослужащих, в составе которой действовал сержант Жалсан Базаржапов, обнаружила в лесополосе вооруженных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате завязавшегося боя российский военный одним из первых открыл огонь и уничтожил пулеметный расчет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Украинские военные попытались окружить российских солдат. Командир группы принял решение на отход. Прикрывать его поручили сержанту Базаржапову. Он уничтожил из стрелкового оружия пулеметный расчет на пикапе и ранил еще трех бойцов ВСУ. Это задержало их наступление.

Благодаря выигранному времени двум российским группам удалось выстроить оборону и уничтожить наступавших украинцев, деятельность диверсионно-разведывательной группы в заданном районе была пресечена.

Ранее сообщалось, что артиллеристы Западного военного округа уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) колонну украинских войск, поразив ее из орудия «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра.

