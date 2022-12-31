Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:36, 31 декабря 2022Экономика

В России выросли минимальные цены на водку и коньяк

В России с 1 января выросли минимальные цены на водку, бренди и коньяк

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В России с 1 января выросли минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Соответствующий приказ Минфина, который будет действовать до конца 2026 года, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена водки выросла с 261 до 281 рубля за 0,5 литра, бренди — с 348 до 375 рублей, коньяка — с 480 до 517 рублей. Отпускная цена на водку у производителей теперь начинается минимум с 229 рублей за пол-литра вместо 214 рублей в 2022 году, на бренди — со 289 рублей вместо 270 рублей, на коньяк –— со 397 рублей вместо 371 рубля.

Минимальная оптовая цена на водку с 1 января установлена на уровне 238 рублей за 0,5 литра против 222 рубля в 2022 году, на бренди — на уровне 304 рублей против 284 рублей, на коньяк — на уровне 419 рублей против 391 рубля.

Минимальные цены на водку в России введены с 2009 года для борьбы с «теневым» производством. В 2011 году в стране также установили минимальные цены на коньяк, а в 2016 году — на шампанское.

Кроме того, с 1 января в России резко выросли минимальные розничные цены на игристое вино. За 0,75 литра теперь придется платить на 41,4 процента больше, чем в прошлом году — минимальная стоимость выросла со 169 до 239 рублей. Также поднялись минимальные оптовые и отпускные цены на игристое: со 139 до 199 рублей и со 118 до 169 рублей соответственно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Россиянам перечислили изменения в жизни страны с 1 января
В Южной Корее оценили вероятность получения беспилотниками КНДР важных данных
В России начал действовать новый способ уплаты налогов
Данные о прописке россиян разрешили раскрывать без их согласия
В России выросли минимальные цены на водку и коньяк
На юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу
На Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока
Пригожин решил встретить Новый год «по-настоящему» в ЛНР
Макрон пообещал неизменно поддерживать Украину «до победы»
Захарова поздравила россиян и пожелала настоящей любви
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.