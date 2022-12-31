Шойгу рассказал о выпавших России тяжелых испытаниях

Шойгу заявил, что в этом году России выпали тяжелые испытания, изменившие ход времени

В этом году России выпали тяжелые испытания, изменившие привычный ход времени. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

«В уходящем году всем нам выпали серьезные испытания, изменившие привычный ход времени. Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке, когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников», — сказал министр в обращении к российским военнослужащим.

Шойгу также заявил, что уходящий год «навсегда войдет в ратную летопись Отечества».