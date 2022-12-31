В Челябинске пройдет лекция-дегустация зимних ретро-ароматов

В Челябинске пройдет лекция-дегустация зимней советской парфюмерии

7 января в Челябинском музее изобразительных искусств пройдет лекция-дегустация ретро-ароматов, на которой гости смогут узнать, как пахнет популярный в свое время советский парфюм. Об этом сообщается на странице музея во «ВКонтакте».

В советской парфюмерии известно 20 вариантов духов и одеколонов, напрямую отсылающие к теме зимы. Это «Новогодняя ночь», «Зимний лес», «Северяночка», «Снежная фантазия», «Льдинка» и другие. Парфюмеры крупнейших фабрик Советского Союза пытались создать полноценную картину праздничной ночи. Какими именно средствами они это делали — гостям расскажут на выставке.

Помимо прочего, коллекционер познакомит посетителей с историей крупнейших парфюмерных фабрик СССР, таких как «Новая заря», «Северное сияние», «Алые паруса» и «Флора». Гости смогут послушать все ароматы и проникнутся атмосферой.

Ранее сообщалось, что музей имени Врубеля в Омске выпустил свой парфюм, вдохновленный работами художника. Духи создала парфюмер из Пермского края Виола Новоселова, в основе композиции — нота розы, а также ладан и черный перец. Именно черный перец в сочетании с нотами кардамона, гвоздики и имбиря отсылает к произведениям художника, посвященным Демону.