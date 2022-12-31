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12:41, 31 декабря 2022Забота о себе

Россиянам назвали способ спасти елку от осыпания

Флорист Сафронова посоветовала увлажнять воздух в комнате, чтобы спасти елку от осыпания

Фото: Unsplash

Чтобы спасти елку от осыпания, необходимо сделать на ее стволе свежий срез после покупки и обязательно увлажнять воздух в комнате, где она стоит, посоветовала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Эти и другие способы продлить срок службы новогоднего дерева она назвала россиянам в ходе беседы с изданием Ura.ru.

По словам Сафроновой, елку нельзя заносить в дом сразу после покупки, так как резкий перепад с минусовых температур к плюсовым — сильный стресс для дерева. Чтобы она «оттаяла», нужно подержать ее в холоде, например на балконе.

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После этого на стволе ели стоит сделать свежий срез, после чего поставить ее в емкость с водой. «Это необходимо, чтобы те сосуды, по которым вода поступает к дереву, были свободными. Так как, пока елка была на базаре, лежала, у нее образовалась в срезе воздушная пробка», — объяснила флорист.

Кроме того, как отметила Сафронова, нельзя ставить новогоднее дерево рядом с батареями — из-за включенного отопления без того сухой воздух в помещениях приведет к моментальному осыпанию хвои. В то же время регулярное увлажнение воздуха в помещении позволит продлить срок ее службы. Сделать это можно при помощи увлажнителя воздуха или опрыскивания хвои из пульверизатора.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева предупредила россиян об опасности новогодней елки. По ее словам, длительное время горящие гирлянды могут привести к пожару.

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Наталья Обрядина
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