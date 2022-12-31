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09:16, 31 декабря 2022Мир

Аналитик оценил переговоры Путина и Си Цзиньпина

Аналитик Цзя Минь: переговоры Путина и Си Цзиньпина подвели черту под этим сложным годом

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете Цзя Минь оценил переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

По его словам, общение лидеров в онлайн-формате стало заключительной чертой, «проведенной под этим чрезвычайно тяжелым годом».

Аналитик отметил, что обе державы столкнулись с сильным внутренним и внешним давлением, поэтому в будущем политикам стоит искать еще больше общих точек соприкосновения.

Цзя Минь также призвал не беспокоиться о том, что Москва и Пекин «нанесут друг другу удар в спину, как это делают некоторые западные лидеры». «Между лидерами России и Китая действительно сложились тесные, доверительные отношения», — заверил эксперт.

Накануне Путин провел переговоры с Си Цзиньпином по закрытой видео-конференц-связи (ВКС). В ходе беседы китайский лидер отметил, что отношения стратегического партнерства с Россией в новую эпоху становятся еще крепче. Политики затронули двусторонние контакты, а также региональные вопросы.

Марина Совина
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