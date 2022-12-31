Виктория Дайнеко объяснила причины рассказа дочери о несуществовании Деда Мороза

Певица Виктория Дайнеко решила не обманывать дочь и убедила ее, что Деда Мороза нет

Российская поп-певица Виктория Дайнеко призналась, что уже давно убедила семилетнюю дочь Лидию в несуществовании Деда Мороза. Причины такого шага она объяснила «Газете.Ru».

Артистка заявила, что не хотела обманывать дочку, потому и решила рассказать ей правду о том, что дарящего подарки доброго новогоднего волшебника нет. Более того, по словам Дайнеко, она и сама в шесть лет узнала, что под елку презенты кладут родители, и ее жизнь от этого никак не изменилась.

Певица уверена, что излишняя вера в чудеса, в том числе в Деда Мороза, вредна и может только помешать в жизни. «Я помню, как дочка посмотрела фильм “Чарли и шоколадная фабрика”, после чего в ее волосах, как у главной героини, оказалась жвачка. Естественно, чуда не произошло, а появились только лишние проблемы», — поделилась воспоминанием Дайнеко.

Ранее вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин дал россиянам рекомендации по выбору пиротехники. В частности, он уверен, что фейерверки для запуска в новогодние праздники необходимо покупать только в проверенных торговых точках, а не на рынках.