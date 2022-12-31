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21:24, 31 декабря 2022Мир

Американцы захотели увидеть налоговую декларацию Зеленского

Американские пользователи Twitter призвали опубликовать налоговую декларацию Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/ Globallookpress.com

Американские пользователи Twitter захотели увидеть налоговую декларацию президента Украины Владимира Зеленского за 2022 год и призвали опубликовать ее.

Подобное обсуждение развернулось в комментариях к записи сторонника бывшего лидера США Дональда Трампа Винса Лэнгмана. «Может быть, теперь мы займемся налоговыми декларациями президента Зеленского?», — предложил он.

Пользователи согласились с его идеей. «Вот это было бы интересно», — написал @Bumblebae98225. Его поддержал @chicks1209: «Он многим обязан Америке, мягко говоря».

«Я думаю, мы должны подкупить швейцарских банкиров, чтобы они узнали, сколько денег припрятал Зеленский... и где», — выразил мнение @wrw627.

Некоторые комментаторы предложили для начала ознакомиться с налоговой декларацией действующего американского президента Джо Байдена. «После Джо и Хантера Байдена», — высказался @TomWatzke.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал визит Зеленского в США вестником третьей мировой войны. Политик считает, что президентам Украины и США нужен конфликт мирового масштаба ради славы и уничтожения европейских стран.

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Марина Совина
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