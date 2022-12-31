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08:16, 31 декабря 2022Россия

Россию призвали перестать уповать на дружественные страны

Директор института РАН Бахтизин призвал Россию перестать уповать на дружественные страны

Фото: Florence Lo / Reuters

Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (РАН) Альберт Бахтизин заявил, что России не стоит так часто уповать на дружественные страны, так как у нее есть свои ресурсы и потенциал для развития. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, все друзья России условны, ведь «каждый, прежде всего, думает о своих интересах». «Я бы все эти страны определил скорее, как не враждующие с Россией», — подчеркнул он.

Кроме того, дружественные страны неслучайно выбирают себе в партнеры более сильное государство, считает он.

Бахтизин напомнил, что Россия без существенных последствий рассталась с более чем 300 миллиардов долларов резервов, замороженных Западом, поэтому ее возможности «поистине необъятны».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом ряд зарубежных лидеров, но отказался поздравлять глав «недружественных стран», включая президента Франции Эммануэля Макрона и американского лидера Джо Байдена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что иностранные «визави сами не направляют никаких поздравлений».

Марина Совина
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