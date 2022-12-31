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23:45, 31 декабря 2022Экономика

В России начал действовать новый способ уплаты налогов

Для всех налогоплательщиков России с 1 января введен единый налоговый платеж

Фото: Shutterstock

С 1 января в России начинает действовать новый способ уплаты налогов — все граждане обязаны исполнять налоговые обязательства посредством так называемого единого налогового платежа (ЕНП). Соответствующие изменения вводятся Федеральным законом от 14 июля 2022 года №263-ФЗ.

Теперь все налоги и платежные обязательства физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП) покрывают за один раз — налогоплательщик перечисляет определенную сумму на единый налоговый счет (ЕНС) в Федеральной налоговой службе (ФНС), впоследствии организация распределяет и направляет внесенные средства по назначению.

Сначала налоговая служба будет перечислять средства на задолженность с более ранним сроком уплаты, затем на налоги с текущим сроком уплаты, последними деньги будут направлены на пени, проценты и штрафы. Россияне могут перечислять на счет суммы, превышающие размер налога, а остаток можно будет вывести или зачесть.

Действия поправок также распространяются на сроки выполнения налоговых обязательств — для всех налогов они будут едиными: до 25-го числа сдается отчетность, и до 28-го числа уплачивается налог. Новые сроки касаются налогов, которые будут начислены в 2023 году, а сроки уплаты налогов и взносов, начисленных за 2022 год, не меняются.

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Мария Грушко
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