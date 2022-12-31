Немцев возмутило новогоднее обращение Шольца

Читателей Die Welt возмутили слова Шольца о сплоченности немцев

Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера Олафа Шольца, в котором он заявил о сплоченности немцев и пообещал и дальше поддерживать Украину. Комментарии пользователей приводятся на странице издания в Twitter.

«Такова Германия в начале этого нового года — сильная страна. Страна, которая энергично и быстро работает над достижением светлого и безопасного будущего», — заявил канцлер. По его словам, сплоченность немцев — самое большое преимущество страны.

«Сплоченность? Это говорит человек, который как никто другой разделил немцев», — посетовал Uwe Schmidt.

«Те, кто в Германии в 2022 году говорит о сплоченности, потеряли контроль над своей жизнью. С 1945 года Германия не была более разнородной и индивидуалистской (и раздробленной), чем сегодня», — поделился Mike Seemann.

«Это федеральное правительство действует сообща против граждан», — заявил Kata Strophe Grande.

«Извините, а о каком обществе идет речь?» — поинтересовался Jan Neuer.

Ранее Шольц призвал немцев настроиться на продолжительные сложности в экономике Германии. По его словам, страна пройдет этот кризис только сообща, ища компромиссные решения.