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13:44, 31 декабря 2022Мир

Турция захотела стать глобальным политическим лидером

Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара намерена стать мировым политическим лидером

Фото:Turkish Presidency / Globallookpress.com

Турция намерена обрести экономическую и политическую мощь, которая позволит ей стать глобальным лидером в этих сферах, заявил в новогоднем обращении президент страны Реджеп Эрдоган, его слова передает ТАСС.

«Теперь наша цель — это не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки», — сказал Эрдоган.

Он также отметил значимость грядущего праздника. В 2023 году Турция отметит 100 лет со дня провозглашения республики.

Ранее Эрдоган заявил, что страна начнет использование 540 миллиардов кубометров газа, добытого из Черного моря, в первом квартале 2023 года.

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