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04:07, 31 декабря 2022Интернет и СМИ

Европе предрекли отключения электроэнергии в 2023 году

Financial Times спрогнозировала отключения электроэнергии в 2023 году в Европе

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Британская газета Financial Times предположила, что Европу в 2023 году ждут отключения электроэнергии. Об этом говорится в прогнозах издания на следующий год.

По мнению авторов статьи, отключения электроэнергии могут произойти до апреля, если погода будет достаточно холодной. При этом, следующая зима, считают аналитики, станет «более сложной задачей» из-за затруднений в заполнении газовых хранилищ. Такая ситуация будет наблюдаться в связи с тем, что потоки российского газа в 2023 году будут «близки к нулю».

Среди прочих прогнозов авторы указывают предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и продолжение протестов в Иране.

Ранее агентство Bloomberg предположило, что поставки дизеля из России в Европу в следующем месяце резко вырастут, поскольку Москва поспешит поставить на рынок этот вид топлива перед вступлением в силу эмбарго ЕС. Ожидается, что отгрузки топлива из ключевых российских портов Балтийского и Черного морей, в январе вырастут до 2,68 миллиона тонн.

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Марина Совина
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