Спрогнозирован резкий рост поставок одного вида топлива из России в Европу

Bloomberg: Россия нарастит экспорт дизеля в Европу перед вступлением в силу эмбарго ЕС

Поставки дизеля из России в Европу в следующем месяце резко вырастут, поскольку Москва поспешит поставить на рынок этот вид топлива перед вступлением в силу эмбарго ЕС. Такой прогноз делает агентство Bloomberg.

Отгрузки топлива из ключевых российских портов Балтийского и Черного морей, в январе вырастут до 2,68 миллиона тонн, что на 8 процентов больше запланированных на декабрь и является самым высоким уровнем экспорта как минимум с января 2020 года. Европейский Союз запретит большую часть морского импорта российских нефтепродуктов с 5 февраля. Блок, которому структурно не хватает дизельного топлива, готовился к прекращению поставок, импортируя грузы из России, которая по-прежнему является его единственным крупнейшим поставщиком.

В ноябре стало известно, что европейские трейдеры стараются заранее закупить российский дизель. В первой половине ноября хранилище «Амстердам-Роттердам-Антверпен» закупило у России на 126 процентов больше топлива, чем месяцем ранее.

При этом аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie предсказали Европе рекордное за 12 лет падение запасов дизеля — в декабре и январе регион будет наращивать запасы, но к началу весны запасы упадут до минимума с 2011 года.