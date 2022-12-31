Биолог назвала «маленькие хитрости» для предотвращения похмелья

Биолог Баранова: существуют «маленькие хитрости» для предотвращения похмелья

Индивидуальная генетическая способность к нейтрализации алкоголя различна у каждого человека, улучшить ее практически нельзя, однако «маленькие хитрости» для предотвращения похмелья после застолья все же существуют. Их назвала в беседе с «Лентой.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«Маленькие хитрости есть. Можно замедлить сам метаболизм. Чтобы у ферментов появилось больше времени на переваривание спирта. Это относится к людям, у которых условно уже после первой рюмки начинает болеть голова, то есть первая фаза переработки алкоголя у них — быстрая. Действительно, если предварительно съесть что-то очень жирное, то спирт будет всасываться немного медленнее», — сказала она.

Еще одна простая и эффективная хитрость — запивать любой алкоголь большим количеством воды, что предотвращает потерю жидкости организмом. При этом сладкие напитки не подойдут — сахар усиливает действие спиртного. Кроме того, не стоит использовать в этих целях газированную воду, поскольку пузырьки, наоборот, ускоряют всасывание алкоголя, отметила специалист.

«Глубина похмелья определяется алкогольдегидрогеназой, первым ферментом, который из алкоголя делает вредняшку. А затем вторым ферментом, который вредняшку уже превращает в нейтральное вещество. Нужно, чтобы вторая фаза, которая обезвреживает ацетальдегид, работала очень хорошо. Этот фермент отлично трудится, когда в клетках имеется много витамина С. Условно говоря, если вы начнете за несколько дней до того, как начнется большая попойка укреплять свой организм витамином, будет легче ее перенести. В сутки рекомендуется один грамм витамина. Но лучше эту дозу размазать на день — то есть растворить витамин в бутылочке с водой и понемногу отпивать», — пояснила Баранова.

Алкоголь в любом случае очень вреден, и в идеале было бы обойтись без него совсем. По словам собеседницы «Ленты.ру», те же перечисленные выше биохимические «хитрости» можно легко обнулить, если выпить несколько рюмок сверх своей обычной дозы.