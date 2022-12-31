Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:15, 31 декабря 2022Россия

Биолог назвала «маленькие хитрости» для предотвращения похмелья

Биолог Баранова: существуют «маленькие хитрости» для предотвращения похмелья

Фото: Helena Yankovska / Unsplash

Индивидуальная генетическая способность к нейтрализации алкоголя различна у каждого человека, улучшить ее практически нельзя, однако «маленькие хитрости» для предотвращения похмелья после застолья все же существуют. Их назвала в беседе с «Лентой.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«Маленькие хитрости есть. Можно замедлить сам метаболизм. Чтобы у ферментов появилось больше времени на переваривание спирта. Это относится к людям, у которых условно уже после первой рюмки начинает болеть голова, то есть первая фаза переработки алкоголя у них — быстрая. Действительно, если предварительно съесть что-то очень жирное, то спирт будет всасываться немного медленнее», — сказала она.

Материалы по теме:
«С одной стороны — оливье, с другой — селедка» Новогоднее обжорство опасно. Как не стать его жертвой — объясняет биолог
«С одной стороны — оливье, с другой — селедка»Новогоднее обжорство опасно. Как не стать его жертвой — объясняет биолог
24 декабря 2022
«Закодировался и теперь не мужик» К врачу или в монастырь: как Новый год становится испытанием для завязавших алкоголиков
«Закодировался и теперь не мужик»К врачу или в монастырь: как Новый год становится испытанием для завязавших алкоголиков
30 января 2023

Еще одна простая и эффективная хитрость — запивать любой алкоголь большим количеством воды, что предотвращает потерю жидкости организмом. При этом сладкие напитки не подойдут — сахар усиливает действие спиртного. Кроме того, не стоит использовать в этих целях газированную воду, поскольку пузырьки, наоборот, ускоряют всасывание алкоголя, отметила специалист.

«Глубина похмелья определяется алкогольдегидрогеназой, первым ферментом, который из алкоголя делает вредняшку. А затем вторым ферментом, который вредняшку уже превращает в нейтральное вещество. Нужно, чтобы вторая фаза, которая обезвреживает ацетальдегид, работала очень хорошо. Этот фермент отлично трудится, когда в клетках имеется много витамина С. Условно говоря, если вы начнете за несколько дней до того, как начнется большая попойка укреплять свой организм витамином, будет легче ее перенести. В сутки рекомендуется один грамм витамина. Но лучше эту дозу размазать на день — то есть растворить витамин в бутылочке с водой и понемногу отпивать», — пояснила Баранова.

Алкоголь в любом случае очень вреден, и в идеале было бы обойтись без него совсем. По словам собеседницы «Ленты.ру», те же перечисленные выше биохимические «хитрости» можно легко обнулить, если выпить несколько рюмок сверх своей обычной дозы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил оплачивать долги за газ в иностранной валюте
В России ответили на заявление Олланда о Минских соглашениях
Россию призвали перестать уповать на дружественные страны
Биолог назвала «маленькие хитрости» для предотвращения похмелья
Россияне назвали любимые новогодние традиции
Снижение цен на газ в Европе объяснили
Хирург назвал отеки ярким симптомом патологий в организме
Стало известно о неожиданной роли Деда Мороза в кино
Врач назвала способы не переесть в новогоднюю ночь
Живущие за рубежом россияне рассказали о праздновании Нового года в странах мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.