Россиянам дали советы по употреблению алкоголя в праздники

RT: нарколог Куреков заявил, что перед употреблением алкоголя нужно обязательно поесть

Считается, что бокал красного улучшает пищеварение, а 50 граммов коньяка хорошо влияют на голосовые связки. Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков дал в беседе с RT советы по употреблению алкогольных напитков в праздники.

По мнению Курекова, лучше вовсе воздержаться от употребления алкоголя. Но если человек все же не намерен отказываться от него, то количество не должно быть токсичным для организма — многое зависит от массы тела, объема выпитого и от условий употребления.

Любой алкоголь вреден для организма, отметил нарколог, так как вызывает выраженные изменения в поведенческом и психологическом аспектах, а также приводит к метаболическим изменениям. Специалист заявил, что перед употреблением алкоголя нужно обязательно поесть.

По словам врача, смешивать спиртные напитки разных градусов категорически нельзя. При употреблении алкоголя стоит принимать сорбенты, резюмировал Куреков.

Ранее диетолог Оксана Панова назвала самые полезные десерты на Новый год. Врач заявила, что в качестве альтернативы пирожным можно выбрать более легкие десерты — в частности, на основе суфле. Или сладости с творожной или желейной начинкой.

