Гинеколог раскрыла влияние лимонов на срок менструации

Гинеколог Соколовская: чрезмерное потребление лимонов вызывает передозировку витамина С

Существует миф о том, что для того, чтобы отсрочить менструацию на несколько дней, необходимо ежедневно съедать по одному лимону в течение недели. Влияние лимонов на срок менструации раскрыла акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Анастасия Соколовская в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, лимон содержит витамин С, который в большом количестве может укрепить стенки сосудов. Это может уменьшить выделения во время менструации до их полного прекращения.

Однако это опасный метод — чрезмерное потребление лимонов вызывает передозировку витаминов. «Трудно сказать заранее, как именно большое количество витамина С подействует на каждую конкретную женщину», — отметила гинеколог.

Соколовская подчеркнула, что научных доказательств воздействию витамина С на продолжительность менструации нет. В то же время, у лимонов масса полезных свойств, но есть их лучше в малом количестве, резюмировала специалист.

Ранее гинеколог Меланя Маилян заявила, что прием оральных контрацептивов и алкоголя одновременно сильно перегружает печень. «Эффективность КОК напрямую зависит от количества принятого алкоголя», — отметила врач.