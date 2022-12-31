Мужчина прислушался к совету покойного отца и сорвал куш в лотерее

People: в США мужчина прислушался к совету покойного отца и выиграл миллионы в лотерею

В США 55-летний житель штата Орегон под псевдонимом Веззи Брансуик выиграл в лотерею, прислушавшись к совету покойного отца. Об этом сообщает People.

Мужчина начал регулярно покупать лотерейные билеты розыгрышей Mega Millions и Powerball после того, как два года назад поговорил с экстрасенсом. Брансуик узнал, что это было последнее желание его покойного отца. «Мой отец был заядлым игроком в лотерею», — утверждает мужчина. Экстрасенс сказал Брансуику, что его отец хотел, чтобы тот использовал числа, связанные с важными датами.

Однако мужчина не смог выбрать подходящие числа и начал использовать случайные. В конце ноября 2022 года ему улыбнулась удача. Номера Брансуика совпали с выигрышными, и он сорвал куш в размере 40 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей). Мужчина собирается потратить часть выигрыша на создание автомобилей — хобби, которым он увлекается уже более 30 лет. Большую часть денежного приза победитель планирует отложить на светлое будущее для своих близких.

Ранее сообщалось, что жительница Малайзии сорвала куш в лотерею и поблагодарила божество за выигрыш. По словам победительницы, она выиграла благодаря Датуку Гонгу — духу-хранителю, которому поклоняются в Малайзии.

