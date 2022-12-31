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18:41, 31 декабря 2022Забота о себе

Врач предупредил об опасности мандаринов для некоторых категорий людей

Врач Длин призвал людей с диабетом и язвой воздержаться от употребления мандаринов

Фото: Philippe Lissac / Godong / Globallookpress.com

Врач высшей категории Сергей Длин призвал воздержаться россиян с диабетом, язвой и некоторыми другими болезнями от употребления мандаринов, так как эти фрукты могут пагубно сказаться на состоянии их здоровья. Об этом он заявил Пятому каналу.

По словам врача, мандарины представляют опасность для людей, страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом. «Мандарины сильно повышают кислотность, раздражают оболочки кишечника и желудка, поэтому людям, которые страдают язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, гастритами или нарушениями работы желчного пузыря, употреблять мандарины категорически не стоит», — объяснил Длин.

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Еще одной категорией людей, которым лучше не есть мандарины, являются диабетики. Врач предупредил, что цитрусовые повышают уровень сахара в крови, потому при диабете их можно употреблять в пищу только в исключительных случаях и в количестве не более двух-трех штук в неделю.

Также с аккуратностью можно мандарины людям с заболеваниями почек, продолжил Длин. В составе этих фруктов присутствует большое количество кислоты, провоцирующей движение камней в почках, а таких ситуаций без контроля врача лучше не допускать. Помимо этого, от мандаринов лучше воздержаться аллергикам, а также беременным и кормящим грудью женщинам.

Ранее кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова предупредила россиян о риске приступа аллергии из-за употребления некоторых групп продуктов во время новогодних застолий. По ее словам, к их числу относятся икра и орехи.

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Наталья Обрядина
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